Elezioni a Biella, Gentile annuncia: “Ecco perchè sostengo Olivero”

“In queste ultime settimane molte sono state le sollecitazioni in vista delle prossime elezioni amministrative. Dopo un congruo tempo di riflessione che tiene in considerazione il mutato scenario politico locale in vista del voto di giugno, ho maturato l’idea di una svolta rispetto al progetto civico che io stesso ho messo in campo cinque anni fa con la mia candidatura a sindaco di Biella.

La recente designazione per il centrodestra di Marzio Olivero, che stimo come persona e amministratore, apre nuove prospettive di governo della città. La decisione di sostenerlo fin da subito con una mia lista civica rappresenta un atto di fiducia nei suoi confronti, come pure una preventiva azione di chiarezza nei confronti dell’elettorato, rispetto a qualsiasi ipotesi di apparentamento successivo.Nelle prossime settimane condivideremo appieno le linee strategiche del nuovo programma di governo che saranno evidenziate in campagna elettorale nei diversi quartieri della città”.