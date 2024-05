Elezioni, il gruppo del sindaco uscente Moggio si presenta: “In 5 anni raggiunti importanti risultati” FOTO

“In questi 5 anni sono stati raggiunti importanti risultati. È cominciata una nuova fase di trasformazione e proseguirà”. Con queste parole, è partita la campagna elettorale del sindaco uscente di Cossato Enrico Moggio che, nel tardo pomeriggio di oggi, 29 aprile, ha presentato i candidati consiglieri della sua lista civica, formata da 16 persone, con 6 new entry .

“Pronte – sottolinea Moggio - a portare nuova energia alle nostre forze. Crediamo che il consiglio comunale debba essere lo specchio della società e della nostra città. Con questo intento, abbiamo cercato di formare un gruppo di persone che rappresentasse appieno la cittadinanza. Tra noi, c'è anche una giovanissima che saprà dare il suo importante contributo, specialmente sulle tematiche giovanili”.

Assieme a lui, affronteranno la sfida elettorale: Carlo Furno Marchese, Mariano Zinno, Sonia Borin, Pier Ercole Colombo, Cristina Bernardi, Felice Bocchio Chiavetto, Stefano Benato, Alessandro Piccolo, Eddi Bellon, Manuele Giacobbe, Barbara Imperadori, Arlette Moda, Roberto Poletti, Raffaella Tarino, Marianna Viola e Giovanni Zarrillo. Su questi nomi, Moggio è categorico: “Quando ci si candida a rivestire un ruolo importante come il consigliere comunale, è importante disporre di importanti qualità come l'impegno, la passione, l'esperienza e la competenza. Credo che questo gruppo le possegga totalmente”.

Il programma elettorale, invece, verrà presentato nelle prossime settimana ma sarà all'insegna della continuità, con qualche novità all'orizzonte, come confermato dallo stesso primo cittadino uscente: “Ci sono proposte solide, concrete e sappiamo cosa vogliamo realizzare da qui ai prossimi anni. 5 anni, uno dei nostri obiettivi era quello di cambiare il volto della città per dare un'opportunità di sviluppo. Andando in giro per Cossato credo non ci siano dubbi: è partita una nuova fase”.

Infine, avranno inizio diversi incontri con i residenti delle diverse frazioni della città. “Un giusto confronto – afferma Moggio – per raccogliere le istanze che arrivano dalla popolazione. Si comincerà dalla Spolina e, nei prossimi giorni, saranno comunicate le date esatte”.