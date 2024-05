Camandona: Gian Paolo Botto Steglia lascia il consiglio comunale dopo 30 anni come sindaco

Ultimo consiglio comunale nei giorni scorsi per Gian Paolo Botto Steglia, che dopo 30 anni come sindaco di Camandona è stato omaggiato con una targa con i ringraziamenti dei consiglieri comunali e della popolazione.

"Fin da giovanissimo mi sono dedicato con passione all’amministrazione pubblica operando nel Comune di Camandona prima in qualità di consigliere (1970-1975) poi per ben sei mandati da Sindaco - ha esordito il primo cittadino in consiglio - . Grazie a tutti Voi per avermi consentito, nonostante la grande quantità di lavori eseguiti in questi anni, di mantenere le casse del comune in positivo per poter quindi avere l’orgoglio di sostenere che Camandona è sempre stato un comune virtuoso. In tutto questi anni ho provato a migliorare il mio amato paese, penso in parte di esserci riuscito, ma c’è sempre, e ci sarà sempre, ancora tanto da fare".