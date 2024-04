Esce fuori strada con l'auto in Valsesia, la conducente recuperata dai Vigili del Fuoco

Un altro incidente stradale nella vicina Valsesia. È successo prima delle 8 di oggi, 12 aprile, sulla Provinciale 299, nel comune di Varallo, dove un'auto ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata.

Sul posto i Vigili del Fuoco per il recupero della conducente, uscita dal mezzo in autonomia, affidata al 118, successivamente alla messa in sicurezza dello scenario coinvolto dal sinistro. Presenti anche i Carabinieri, assieme al 118 e alla Polizia Locale di Varallo.