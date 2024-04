Biella: Liberato e rimesso in libertà un capriolo rimasto intrappolato nelle sbarre di un cancello, VIDEO

Un capriolo nella mattina di oggi intorno alle 7,30 è stato salvato dal personale recupero animali selvatici della Provincia in collaborazione con i Vigili del Fuoco nel quartiere Oremo a Biella, in via per Pollone, e rimesso in libertà nel bosco.

La bestiola era rimasta incastrata in un cancello e non riusciva più a liberarsi. Alcuni residenti del palazzo di fronte a dove si trovava l'animale hanno composto il 112 spiegando quando la situazione.

Sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco e il personale per il recupero animali selvatici della Provincia che hanno messo in sicurezza il capriolo, incappucciato per non che potesse avere paura, divaricato le sbarre dove era rimasto intrappolato, quindi lo hanno liberato in un bosco nelle immediate vicinanze.