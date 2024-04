Distretto urbano del Commercio: 252mila euro per le imprese di Biella FOTO

“Compriamo Biellese, perché dietro una vetrina non si nascondono i colossi della globalizzazione, ma ci sono famiglie e persone che ogni giorno si dedicano alla valorizzazione del territorio” esordisce Barbara Greggio, assessore al Commercio e Sviluppo Economico di Biella, nella sala del Consiglio di Palazzo Oropa.

La Conferenza Stampa di questa mattina, giovedì 11 aprile, ha svelato i progetti del Comune che, con la collaborazione delle associazioni di categoria, intende mettere in atto per la valorizzazione del Distretto Urbano del Commercio di Biella. Le azioni individuate prevedono 252.500 euro destinati alle attività commerciali e artigiane: “88mila euro – continua l’Assessore –, sono per il bando ‘Vetrine Vive’: il biglietto da visita per chi arriva da fuori. Un ulteriore investimento riguarda ‘l’esteriorità’: 100mila euro per l’area che si estende da via Serralunga a Piazza Falcone (da Nord a Sud); mentre da Est a Ovest andremo da via Carso a via Rosselli, per estenderci in seguito a macchia d'olio lungo le vie del DUC”. Le richieste presentate verranno analizzate secondo l’ordine cronologico d’invio, sino ad esaurimento delle somme erogate.

Il progetto “Vetrine Vive” sarà dedicato alla “Concessione di contributi alle micro e piccole imprese esercenti, attività di vendita al dettaglio di beni, anche in forma ambulante e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sede fissa” e il finanziamento potrà ammontare all’80% della spesa totale, per un massimo di 5mila euro.

“Questo contributo – dichiarano i rappresentanti delle associazioni di categoria – non si presenta come la soluzione definitiva alle problematiche del centro, ma rappresenta un piccolo passo verso la rivalutazione delle aree cittadine, che in questi anni stanno subendo le pressioni del mercato globalizzato. L’affiancamento di vari interventi è indice dell’impegno della comunità e un messaggio alla cittadinanza”.

“Dietro un negozio, un’attività commerciale o una vetrina, ci sono gli eroi della nostra città – conclude Greggio – l’anello della nostra società che continua a credere in Biella. Il clima di grande collaborazione ci fa credere in un futuro sinergico e di forte cooperazione”.

A partire da domani, venerdì 12 aprile, saranno aperte le domande di richiesta di contributo, che verranno pubblicati sui canali del Comune.

Di seguito alcuni dettagli:

L’importo del contributo erogato non potrà essere superiore all’80% della spesa documentata, per un ammontare massimo pari a 5.000,00 euro per istanze presentate da operatori del commercio, in sede fissa e della somministrazione di alimenti e bevande; 2.000,00 euro per istanze presentate da operatori del commercio su area pubblica. Le istanze presentate nei termini e secondo le modalità indicate al precedente articolo verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale.

Il budget assegnato all’iniziativa è pari a complessivi 100.000,00 euro così suddivisi: 70.000,00 destinati a contributi per il commercio in sede fissa e la somministrazione di alimenti e bevande; i rimanenti 30.000,00 destinati a contributi per il commercio su area pubblica.

I termini per la presentazione delle istanze di ammissione a contributo sono i seguenti:

a. apertura del bando: data di pubblicazione del presente bando (venerdì 12 aprile);

b. chiusura del bando: 30 novembre 2024.

Le istanze, redatte su apposito modello (scaricabile sul sito del Comune) dovranno essere

presentate in modalità telematica alla seguente casella di posta certificata (PEC) del Comune di Biella: protocollo@cert.comune.biella.it