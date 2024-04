La Polizia di Stato compie 172 anni, le FOTO della cerimonia a Biella VIDEO

La Polizia di Stato ha celebrato il 172° anniversario dalla sua fondazione, alla presenza del sottosegretario Andrea Delmastro e delle massime autorità civili, militari e religiose della nostra provincia.

La cerimonia ha avuto luogo questa mattina, 10 aprile, nell'auditorium di Città Studi, a Biella, in concomitanza di quella nazionale, in programma oggi nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma. Un traguardo storico capace di esaltare l'impegno e la dedizione del personale nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e nella salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso.

La giornata ha avuto inizio alla Questura di Biella, dove è stata posata una corona in onore di tutti i caduti della Polizia. Un pensiero particolare è stato successivamente rivolto alla memoria del vicequestore aggiunto Francesco Cusano con la deposizione di una seconda corona al cippo sito in Largo Cusano, presso i Giardini Zumaglini.

A Città Studi, invece, dopo la lettura dei messaggi istituzionali (Presidente della Repubblica, Ministro dell’Interno e Capo della Polizia), ha preso la parola il questore della Provincia di Biella Claudio Ciccimarra. In seguito, ha avuto luogo la consegna dei riconoscimenti premiali al personale che si è distinto in servizio.

Di seguito le immagini della giornata.