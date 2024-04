Festa della Polizia, a Città Studi la consegna di encomi e lodi al personale che si è distinto in servizio FOTO

In occasione della cerimonia del 172° anniversario della Polizia di Stato, andata in scena nella mattinata di oggi, 10 aprile, a Città Studi, a Biella, ha avuto luogo anche la consegna dei riconoscimenti premiali al personale che si è distinto in servizio.

Questo l'elenco completo dei premiati.

Encomio Solenne all'Assistente Capo (A.C.) Nicolò Fozzato e all'A.C. Mario Iannelli per aver espletato intervento di soccorso pubblico che consentiva di evacuare i condomini di un edificio nel quale si erano sviluppato un incendio. (Biella 20 marzo 2017).

Encomio all'Ispettore Albero Balboni, all'Ispettore Vittorio Vittorini e al Vice Ispettore Davide Mauro per attività di polizia giudiziaria conclusa con l’arresto di 4 individui per il reato di rissa aggravata e lesioni aggravate (Biella 26 novembre 2020).

Encomio al Vice Ispettore Davide Mauro, all'A.C.C. Alessandro Koffy Teya e all'A.C. Gian Luigi D’Alessandro per aver smantellato una rete ben consolidata sul territorio dedita allo spaccio (Biella 11 novembre 2021)

Lode al Commissario Giovanni Tanzi, all'A.C.C. Andrea Giordano, all'A.C.C. Gianvito Spina per aver individuato il responsabile dei reati di imbrattamento di edifici pubblici e privati deferendolo in stato di libertà (Biella, 4 marzo 2023)

Lode all'Ispettore Franco Marangon, al Vice Ispettore Gennaro Capasso e all'A.C.C Mirko Ciulloper aver concluso un’attività di polizia giudiziaria con l’arresto in flagranza di un individuo resosi responsabile del reato di produzione e cessione di stupefacente (Biella, 19 ottobre 2020).

Lode all'Ispettore Andrea Rodani, all'A.C. Mario Iannelli, all'A.C.C. Mauro Busancano per aver concluso attività di polizia giudiziaria col fermo di indiziato resosi responsabile di furto in abitazione.

Lode al Sovrintendente Capo Claudio Quazza e all'Assistente Capo Lorenzo Lopane per aver tratto in arresto un individuo resosi responsabile dei reati di violenza sessuale, induzione all’assunzione di stupefacenti, minacce, estorsione e detenzione di materiale pedopornografico (Biella, 30 maggio 2022)

Lode all'Ispettore Andrea Rodani, all'Ispettore Alberto Balboni e all'A.C. Marino Brighi per aver svolto attività di polizia giudiziaria conclusa con il fermo di due cittadini marocchini indiziati del reato di rapina pluriaggravata e lesioni personali.

Lode all'A.C.C Mirko Ciullo, all'Agente Sebastiano Grienti e all'Agente Alex Sutera per aver proceduto all’arresto in flagranza di reato di un soggetto responsabile dei reati di detenzione di sostanza stupefacente e sequestro di persona (Zubiena, 25 dicembre 2022)

Lode al Commissario Capo Giovanni Buda, all'A.C.C Matteo Rubino, all' Ass. Iuri Marchiorato per aver proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo pregiudicato resosi responsabile dei reati di danneggiamento e violenza nei confronti della ex moglie. (Biella 03 febbraio 2020).