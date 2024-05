Come amministrare e gestire un’ODV? 5 incontri dedicati al volontariato.

Il Coordinamento CSVNet PIEMONTE, costituito dai 5 Centri Servizi per il Volontariato operanti in regione, tra i corsi di formazione realizzati in sinergia organizza il percorso per gestire al meglio un’organizzazione di volontariato.

Per la gestione dell’associazione è importante conoscere gli aspetti legislativi, contabili, amministrativi previsti dal Codice del Terzo Settore.

Si ricorda alle volontarie e ai volontari l’importanza della partecipazione e soprattutto della continuità nel frequentare tutti gli appuntamenti.

Obiettivi

Il corso è progettato per offrire, in cinque incontri, una panoramica dettagliata sugli aspetti fondamentali dell’amministrazione di una ODV con particolare attenzione delle nuove disposizioni introdotte dalla recente riforma.

Tutti gli incontri si terranno online dalle 17.30 alle 19.30.

Contenuti

9 maggio

Inquadramento generale di una ODV

I ruoli all’interno dell’Ente

Le attività che una ODV può svolgere

16 maggio

Le scritture contabili

Il rendiconto economico ex art. 13 D.Lgs 117/17

23 maggio

Le nuove disposizioni introdotte dalla riforma che incidono sulla gestione dell’Ente

Il management dell’Ente: commercialità e non commercialità

Norme nel regime transitorio

30 maggio

La responsabilità degli Amministratori

Il trattamento dei dati personali

Possibili rapporti di lavoro all’interno dell’Ente

La co-programmazione e co-progettazione con gli Enti pubblici: come, quando e perché.

6 giugno

Le scritture associative Gli obblighi assicurativi