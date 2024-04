Venerdì 12 aprile, a partire dalle ore 9.00, presso il Museo del Territorio Biellese (Chiostro di San Sebastiano, Via Quintino Sella, 54/b, Biella) si svolgerà la giornata di studio "Presenze caravaggesche in Piemonte e una sorprendente riscoperta nell'Archivio di Stato di Biella".

L'evento è organizzato dai docenti dell'Università di Torino - Dipartimento di Studi Storici, nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development.