Biella Rugby al 2° posto al Torneo dell’Orso

La categoria Under 8 è stata regolata da Brc gialla che ha superato 50-5 Varese. Terzo posto per Rugby Cernusco.

Varese vince nella categoria Under 10 battendo Rivoli con il punteggio di 15-10. Terzo posto per Cus Pavia.

Regola la Under 12 As Milano che la spunta con Cogoleto 40-5. Terza piazza per Brc verde che vince 25-10 su Rugby Varese.

Marco Porrino, responsabile settore sviluppo Brc e organizzatore del torneo: “Sono profondamente soddisfatto per la giornata di rugby che abbiamo vissuto qui al campo. Per la prima volta in quasi vent’anni di torneo, tutto è stato perfetto. Non che nelle passate edizioni qualcosa non abbia funzionato, ma questa volta non abbiamo avuto nessun inconveniente, nemmeno il più sciocco: il wi-fi che non funziona, un ritardo nella preparazione dei pasti, non è mancata la corrente, non pioveva. Tutto assolutamente perfetto. Organizzazione perfetta! E per questo devo ringraziare tutti i volontari Brc che ancora una volta ci hanno messo il cuore e le braccia per far si che tutto funzionasse. Un aneddoto che vale la pena di essere raccontato: in mattinata, durante i gironi di qualificazione, un genitore ha raggiunto la segreteria per complimentarsi con noi. Sono i momenti come questo che ci stimolano a pensare alla prossima edizione e a come fare meglio. Grazie a tutti i partecipanti, che mi auguro si siano divertiti”.

Per il primo anno, Rugby Cavaglià, società satellite di Biella Rugby, è riuscita a partecipare quasi autonomamente al torneo, seppur con il supporto di Pro Vercelli, ed ottenere buoni risultati. L’ennesimo segnale che il club gialloverde, mantenendo il focus sulla crescita dell’attività giovanile, continua a fare bene. Ottimo lavoro per i tecnici di Rugby Cavglià, che godono del supporto della scuola gialloverde.