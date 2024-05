Bocce, Ternenghese a segno a Vercelli

La terna Pier Mario Ferrotti, Mario Gastaldello, Roberto Liloni vince la selezione dei campionati italiani di bocce, specialità volo, categoria D, con 25 squadre partecipanti, disputata a Vercelli il 1° maggio, battendo in finale 13-8 Primo Furlan, Lorenzo Nicholas Diglaudi, Sandro Diglaudi di Valle Elvo, dopo aver sconfitto in semifinale 13-12 Burcina (Giorgio Baratella, Giancarlo Milani, Fausto Pomini). Nell’altra semifinale Valle Elvo elimina Jolly Club (Mauro Leone, Tiziano Negri, Guido Rampino) con il punteggio di 13-9.

Nelle categoria C, a cui hanno partecipato 21 terne, successo 13-2 per la Romagnanese (Enzio Comazzi, Daniele Erbetta, Carlo Toffanello) su Valle Mosso (Filippo Cavagna, Bruno Valina Garbaccio, Alessandro Comuzio). In semifinale Romagnaese 10-9 su Novara Bocce (Renato Marchetti, Fulvio Tornaco, Dario Torno), e Valle Mosso 13-1 su Valle Elvo (Mario Castelli, Massimo Girellli, Alberto Riva).