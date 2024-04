Oggi 6 aprile è il Carbonara Day. E voi come cucinate questo gustoso piatto?

Eccoci! Oggi è il 6 aprile, il Carbonara Day, nato per promuovere il made in Italy e la cucina italiana puntando su una delle ricette più tradizionali e emblematiche, ma anche antiche del nostro Paese. E oggi si festeggia anche perchè questo piatto compie 70 anni.

La domanda più classica quando si parla di questo piatto è: ma tu la cucini con o senza panna? Voi come la preparate? Quali sono i vostri segreti?

Il Carbonara day con gli anni è diventato per lo più un appuntamento social. Ogni anno influencer, blogger, chef e simpatizzanti festeggiano la ricorrenza cucinando e condividendo sul web i loro piatti.

Ma qual è la storia di questo piatto? In realtà è avvolta nel mistero. Una delle teorie più accreditate suggerisce che la carbonara sia nata durante la seconda guerra mondiale, quasi per caso, perchè i soldati americani in Italia avevano mischiato uova e polvere di bacon con la pasta.