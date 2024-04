Il Friuli è protagonista al Symposium di Chiavazza

Venerdí 5 e sabato 6 aprile, a partire dalle 18.30, ritorna sul palcoscenico dell'Enoteca Chiavazzese la degustazione sul Friuli con i suoi vini particolari dell'estremo nord-est.

Il Sommelier Maurizio Mazzuchetti propone per l'occasione un bianco e due rossi di cui Sauvignon Blanc, Pinot nero e Rofosco dal peduncolo Rosso sempre con la formula di 3 calici per 15 euro; inoltre, per chi lo desidera saranno serviti appetitosi taglieri.

Si ricorda che l'Enoteca è aperta dal giovedì al sabato, con orario 18.30-22. Per info e prenotazioni: 335.5982038, 015 0155072 o sywinetr@gmail.com