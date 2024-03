Con "La Bakery" di Cossato, una Pasqua di dolcezza con un tocco di creatività

A Cossato, da "LaBakery" ti aspettano tante prelibate creazioni per festeggiare la Pasqua. Dalle tradizionali colombe a quelle dai gusti particolari e ricercati: cioccolato bianco e frutti rossi e al Bramaterra. Le uova pasquali, creative e sorprendenti, fanno da scrigno a gioielli ecosostenibili, creati da artigiani, in carta, e protetti da mix di resine, adatti per ogni occasione. La flessibilità degli orari del negozio permette di soddisfare le esigenze dei clienti, con la possibilità di ordinare telefonicamente o tramite i social media.

I due giovani pasticceri, Elisa Montangero e Stefano Bozio Madè, portano esperienza e formazione. La loro passione e competenza si riflettono nella vasta gamma di prodotti offerti, che spaziano dai grandi lievitati alle monoporzioni, dal salato per feste ed aperitivi alle torte, offrendo una vera esperienza gastronomica. Il Team si è allargato con l'ingresso di Irene che collabora alle creazioni in laboratorio.

Fai della tua Pasqua un momento indimenticabile con gli squisiti prodotti pasquali de "LaBakery", preparati con amore e maestria per deliziare il tuo palato e rendere speciale ogni momento con la famiglia e gli amici.

LaBakery è a Cossato in via Lamarmora 7

Dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 18:00

