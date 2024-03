Riso “Catella” e Pasticceria “La Maresca”: Una collaborazione tutta al femminile per una produzione a km0

I progetti dell’Azienda Agricola Catella non si fermano davvero mai: dopo la recentissima realizzazione della linea cosmetica "Linea Donna & Riso", disponibile già da fine gennaio sullo shop fisico e online dell’azienda, Elena e Lucia hanno già aperto le danze ai nuovi progetti 2024. All’inizio di gennaio, infatti, è entrato in funzione nel laboratorio un mulino, acquistato alla fine del 2023 per poter macinare il mais e il loro riso in completa autonomia, seguendo le loro esigenze; ed ecco che si arriva al nuovo progetto targato Catella, ovvero la realizzazione di una linea di prodotti di riso seguendo una linea di produzione interamente biellese, giovane e tutta al femminile.

“Ormai in tanti hanno capito, sia sui social che attraverso una chiacchierata di persona nel nostro spaccio, che noi di Catella non riusciamo a stare ferme; ogni idea che nasce, anche piccola, riusciamo in qualche modo a farla diventare sempre realtà”, racconta Elena. “Adesso a cosa stiamo pensando? L'idea è quella di creare una filiera sempre più corta, e ci stiamo riuscendo anche grazie all'aiuto di Valentina, titolare de “La Maresca - Pasticceria & Caffetteria” di Salussola, e di sua sorella Elena”.

Elena e Valentina, infatti, sono due giovanissime biellesi che, da meno di un anno, hanno aperto la loro pasticceria & caffetteria: “Sono già nostre fornitrici ufficiali di grissini al riso e biscotti "fiorellini di riso", questi ultimi realizzati senza glutine e lattosio – continua Elena – e, grazie alle loro abili mani, ora hanno iniziato a preparare per noi anche i primi prototipi di biscotti a base di farina di riso integrale e miele: una vera delizia!”.

La filiera è interamente locale per davvero: l’azienda agricola Catella, dopo aver macinato le farine, le consegna a “La Maresca” ed il giorno dopo è tutto pronto; non a caso il motto della realtà di Villanova Biellese è sempre stato: "Sul territorio, del territorio".

“È necessario lasciare largo ai giovani ed alle nuove idee – conclude Lucia – infatti, le pasticcere con cui collaboriamo, sono entrambe Under 30!”. Un’altra importante collaborazione che si aggiunge alle tante già attive della “famiglia Catella” che, sottolineato non a caso da Lucia anche in occasione dell’8 marzo appena trascorso, è proprio con un’altra azienda “tutta in rosa”.

Lo spaccio di Catella si trova a Villanova Biellese (BI), presso cascina Catella 4, ed è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 19, con orario continuato.

Per informazioni: Tel. 334 3218969

Sito: www.risocatella.com