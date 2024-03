All'Enoteca Chiavazzese proseguono le degustazioni pasquali in tema Bollicine White and Pink, con la formula 3 calici per 15 euro e per chi lo desidera, in abbinamento, squisiti taglieri.

Inoltre, per i vostri pranzi, il sommelier Maurizio Mazzuchetti, titolare dell'enoteca. Vi propone dei vini molto interessanti per festeggiare la Pasqua. É gradita la prenotazione. Per info: 335.5982038 anche su WhatsApp o 015.0155072.