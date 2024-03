Divin bolle per le feste di Pasqua al Symposium di Chiavazza

I festeggiamenti pasquali sono alle porte e l'enoteca chiavazzese è pronta per fornirvi i vini adatti alle vostre celebrazioni.

I nostri Sommelier sapranno consigliarvi per il meglio secondo le pietanze che assaporerete durante i vostri banchetti Pasquali.

Nel prossimo weekend venerdì 22 e sabato 23 marzo a partire dalle ore 18.30 il Sommelier Maurizio Mazzuchetti propone una kermesse di prosecchi veneti e friulani white and pink con la formula di 3 calici € 15, e per chi lo desidera saranno serviti deliziosi taglieri.

É gradita la prenotazione.

L’Enoteca si trova in via F.lli Cairoli 2 a Biella (Chiavazza).

Per info: Tel. 015 0155072 – Cell. 335 5982038 – sywinetr@gmail.com