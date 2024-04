Il futuro del vecchio ospedale di Biella affidato a un crowdfunding per realizzare un documentario - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it ed Ospedale senza infermi

“L'ospedale senza infermi” è il progetto audiovisivo che Beppe Anderi, Filippo Loro, Roberto Miglietti, Maurizio Pellegrini hanno presentato ieri, mercoledì 3 aprile, presso la sede del Doc.Bi. .

In che cosa consiste? gli autori hanno lanciato un crowdfunding con cui chiedono ai cittadini biellesi di contribuire a realizzare questo documentario che sensibilizzi sul destino di questa “cattedrale” cittadina dimenticata.

“Il 19 dicembre 2014 – dichiarano gli autori - viene inaugurato in pompa magna il nuovo ospedale Degli Infermi. Quasi duecentomilioni di euro di spesa per un'area di centoventisettemilamila metri quadrati. Quello di cui non si parlò allora era il destino del vecchio ospedale, il "fu" Degli Infermi, sorto ai primi dell'Ottocento nel convento dei padri agostiniani. L'antico ingresso di Via Marconi, i giardini con i vari padiglioni, gli uffici amministrativi, la Chiesa di San Francesco, l'imponente monoblocco di Via Caraccio, inaugurato nel 1938: tutto all'abbandono nel pieno centro della città”.

“Attraverso un'inchiesta audiovisiva, - continuano gli autori - vogliamo capire cos'è accaduto cosa si può fare per trovare una soluzione a questo nostro colosseo dimenticato, che ogni giorno ci ricorda quanto abbiamo reso più desolata la nostra città rispetto a quando l'abbiamo ereditata”.

“L'ospedale senza infermi” prevede una budget stimato è di 11.900 euro, di cui 10 mila da finanziare tramite crowdfunding. Gli autori stimano infatti spese per personale tecnico (riprese, fotografia, fonico, montaggio, colour, compositore, dronista) di 7.200 euro, noleggi (attrezzature tecniche, location) 1.400, comunicazione 1.500 euro, varie (viaggi, acquisti, diritti, gadget, imprevisti) 1.800.

“Con il vostro aiuto – spiegano gli autori - realizzeremo un documentario, con materiale d'archivio e testimonianze di dirigenti della sanità, medici, infermieri, giornalisti, architetti, storici, coinvolgendo anche le nuove generazioni, studenti e giovani professionisti. La speranza è che siano loro a trasformare uno scandaloso inciampo dei padri in un'opportunità per il futuro".

La raccolta fondi terminerà a metà giugno 2024, le riprese del film si svolgeranno tra marzo e giugno 2024, il montaggio, la sonorizzazione e la finalizzazione tra luglio e settembre 2024.

Per partecipare al crowdfunfing occorre collegarsi alla piattaforma "Produzioni dal basso" al link https://sostieni.link/35228 .

“La proiezione pubblica - concludono gli autori - si terrà a Biella nel mese di ottobre. Sarà un'occasione di confronto sul tema del recupero e della conversione degli spazi urbani abbandonati, molto urgente nella nostra città”.