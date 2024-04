Calcio, Edoardo De Mori: la promessa biellese al 3° posto nel torneo internazionale Maggioni-Righi

Venerdì 29 marzo, il giovane biellese Edoardo De Mori, classe '07, è sceso in campo per battersi con alcuni dei pochi selezionati sul territorio nazionale. Difensore nel Novara, è stato convocato dalla Rappresentativa di Lega Pro Under 17, al torneo Mario Maggioni - Walter Righi: 8 squadre internazionali in sfida in due distinti gironi. Contro l’Austria Klagenfurt è arrivato l’1-0, con l'assist dello stesso De Mori, pari senza reti con il Genoa, vittoria per 4–0 con il Chisola valevole per il primo posto nel girone. La sconfitta con l'Hellas Verona (2-1) non ha intimidito la Rappresentativa, che ha conquistato il podio superando 2 a 0 il Genoa.