Ricerca e assistenza: il professor Chiò racconta il suo impegno per la SLA al Lions Biella

Il professor Adriano Chiò, in occasione della consegna del premio Imago, conferito dal Lions Club Biella Valli Biellesi, ha raccontato la nascita del suo interesse per la neurologia e in particolare per la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), ripercorrendo il suo percorso formativo a partire dal Liceo Scientifico Amedeo Avogadro di Biella. Molto interessante è stata la descrizione dei vari steps che la ricerca scientifica ha raggiunto nello studio sull’origine della malattia e del grande impegno nella ricerca della cura di tale malattia.

Nel 2021 ha ricevuto il Forbes Norris Award, assegnato dall’International Alliance for ALS/MND, per la sua attività clinica a favore dei pazienti con SLA, con la seguente motivazione: “La dedizione costante da più di trent'anni ai pazienti e alle loro famiglie; l'impegno ad offrire ad ogni paziente la possibilità di partecipare alla ricerca; la garanzia del rispetto delle scelte personali dei pazienti.” L’impegno di Chiò per la SLA è a 360°: clinica, ricerca e assistenza.

La dottoressa Lia Rusca (direttrice del dipartimento interaziendale funzionale transmurale di medicina fisica e riabilitativa per il quadrante che comprende le aziende sanitarie e universitarie del quadrante Biella, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola, nonchè Primario di medicina riabilitativa dell’Ospedale degli infermi di Biella) e il dottor Mario Coletti (Primario Facente Funzione dei Neuorologia presso l’Ospedale degli Infermi di Biella) hanno contribuito, con la loro intervista, a portare in evidenza i vari aspetti che riguardano la SLA, sottolineando l’importanza della ricerca e della presa in carico globale e multidisciplinare della persona malata e della sua famiglia dalla diagnosi alla terminalità, nel pieno rispetto delle scelte di vita.

L’assessore Chiorino ha sottolineato l’importanza del Premio Imago nel dare luce a modelli positivi di impegno, dedizione e riuscita caratteristiche che il professor Chiò esprime e che possono essere stimolo e sprone per i giovani rispecchiando quei modelli positivi di cui oggi c’è un grande bisogno.