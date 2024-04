L'arte di dire no

È la parola che ci viene detta più spesso da piccoli. E’ una delle prime che impariamo a dire. Eppure crescendo diventa sempre più difficile da pronunciare nonostante sia composta da due semplici lettere: N 0

Queste due semplici lettere ci fanno sentire spesso inadeguati, a disagio, carichi di sensi di colpa e preoccupati di deludere. Eppure. imparare a dire No è una competenza fondamentale per vivere e far vivere una vita più appagante e sana. Una parola che ci permette di stabilire dei limiti e proteggere il nostro tempo, le nostre energie, affermare noi stessi e far crescere i nostri figli e i nostri rapporti in modo sereno.

“No” è una parola che deve essere usata con parsimonia: l'abuso ne inficia l’efficacia e il risultato. Possiamo dire “no” senza pronunciarlo ed essere allo stesso modo incisivi.

Ci sono tre modi per poter dire “no” in modo efficace e senza provare sensazioni negative. Il primo è quello classico, e che spesso ci disturba, è dirlo in modo diretto. E’ bene usarlo in caso di pericolo o quando si vuole affermare la propria autorità. Ad esempio: “Ho detto di no!!!” oppure “No, fermati!”

Funziona se viene usato con parsimonia. Se viene detto in continuazione e soprattutto senza aver attivato l'Ascolto Attivo, a priori, a lungo andare perde di efficacia. E se non viene detto, soprattutto con i figli, può essere anche peggio. E tu come dici no? Per conoscere gli altri due modi ti aspetto tra un mese il 31 maggio!