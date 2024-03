Pettinengo, pubblicato l'avviso per dare in comodato d'uso l'ex scuola a Vaglio

A pochi giorni dal consiglio comunale nel quale si è approvato l'atto di indirizzo, il Comune di Pettinengo ha indetta procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un ente del terzo settore cui assegnare in comodato della durata di 10 anni i locali di proprietà del Comune di Pettinengo siti in Vaglio Pettinengo alla Piazza Luigi Vaglio 1, Piano T-1 (angolo via Dante Alighieri), l'ex scuola elementare, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 finalizzate alla promozione e allo sviluppo turistico, sociale e culturale della Località e della Comunità locale.



Il testo completo dell'avviso ed i relativi allegati sono consultabili all'Albo Pretorio del Comune di Pettinengo e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Pettinengo:

https://www.comune.pettinengo.bi.it/Menu?IDDettaglio=279452



La scadenza presentazione delle domande è il 25 aprile 2024