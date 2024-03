Ex elementare a Vaglio Pettinengo, a breve un bando per dargli una nuova vita

Da anni, l'immobile in frazione Vaglio a Pettinengo in piazza Luigi Vaglio non viene più usato come scuola elementare, dalla fine degli Anni 80, dall'87. E con il tempo il Comune ha fatto diversi interventi per la sua messa in sicurezza e non solo. Gli ultimi si sono conclusi da poco, e ora l'amministrazione Bosso pensa al futuro dell'edificio.

Nei giorni scorsi in consiglio comunale si è approvato l'atto di indirizzo, e a breve il Comune basandosi su quell'atto pubblicherà un bando per assegnarne l'uso a un ente del terzo settore. Obiettivo è destinarlo per la promozione e lo sviluppo turistico sociale e culturale del territorio.

"Abbiamo fatto gli interventi poco alla volta - spiega il sindaco Gian Franco Bosso - e ora siamo quasi al dunque. E' però un peccato abbandonarlo, e per questo motivo cerchiamo qualcuno che possa dargli una nuova vita".