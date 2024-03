Nel Comune di Pettinengo per permettere la messa in sicurezza di un immobile pericolante, verrà chiusa la SP 200 in frazione Romanina di Veglio al km10+040 dalle ore 9,00 di lunedì 25 marzo alle ore 18,00 di mercoledì 27 marzo 2024.

Per raggiungere Vallemosso da Pettinengo si dovrà quindi passare da Bioglio e Valle San Nicolao.

Si ricorda inoltre che dal 19/02/2024 a fine lavori rimane chiusa la SP 210 da zona Cascina Piccoverso Vallemosso