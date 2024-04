Mezzana, un gruppo di cittadini entra a far parte dell'Associazione Lessonese per aiutare il prossimo

A Mezzana Mortigliengo si è formato un gruppo di cittadini e volontari che entrerà a far parte dell'Associazione Lessonese. Lo comunica l'amministrazione comunale.

La neonata formazione opererà nel territorio ed effettuerà alcuni servizi a sostegno dei cittadini. Come ad esempio si occuperanno del pre e post orario di apertura alla scuola dell'infanzia o accompagneranno a visite mediche le persone anziane e bisognose.

A quest'ultime consegneranno anche la spesa a domicilio e faranno visita per qualche ora in compagnia. Infine, si potranno dedicare della promozione di iniziative per la creazione di fondi destinati a opere sociali nell'ambito del territorio o ad azioni di solidarietà verso popolazioni in difficoltà.

Per informazioni si può contattare il numero 015.742500 nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 12.