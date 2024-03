Pettinengo, avanti tutta con la pedonale lungo la SP 104

Sono in dirittura di arrivo i lavori della realizzazione della pedonale lungo la S.P. 104 (Via Camillo Norcia) tra Pettinengo San Sebastiano e Selve Marcone. Se non ci saranno intoppi saranno terminati dopo Pasqua.

"Il cantiere procede spedito - spiega il sindaco Gian Franco Bosso - . Per noi è un progetto importantissimo, in quanto si tratta di migliorare la sicurezza di tutte quelle persone, che sono tante, che percorrono a piedi quel tratto di strada".

Il percorso parte dalla Chiesa di San Sebastiano e arriva a Selve Marcone: "Abbiamo allargato la strada - prosegue il primo cittadino - . Una prima asfaltatura è già stata fatta, ora quando le temperature saranno più alte procederemo con un'altra asfaltatura e se tutto andrà come deve dopo Pasqua i lavori saranno finiti".

Il valore del progetto è di 200 mila euro.