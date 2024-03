Coggiola, una targa per il cantoniere Tonella. Sindaco: "Grazie per il servizio e buona pensione” (foto dalla pagina Facebook di Noi a Coggiola)

Una targa per gli anni di servizio spesi a favore del paese di Coggiola. È il riconoscimento consegnato a Paolo Tonella, cantoniere e autista di scuolabus, premiato venerdì scorso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Setti.

Lo stesso primo cittadino ha speso parole al miele per Tonella, giunto alla meritata pensione: “È un riconoscimento per chi ha sempre operato con passione e impegno a favore della propria comunità. Il suo è stato un ruolo importante, specialmente per chi amministra un comune”.