Brusnengo, Alpini in visita alla casa di riposo per il 25 Aprile e i 105 anni della signora Clelia (foto dalla pagina Facebook di Alpini Brusnengo-Curino)

Visita a sorpresa delle penne nere di Brusnengo e Curino alla casa di riposo di Brusnengo. L'occasione? Non solo festeggiare la ricorrenza del 25 Aprile ma anche i 105 anni della signora Clelia. Alla fine, uno scatto in compagnia per immortalare il momento.