Muzzano celebra il 25 aprile ricordando i caduti, i partigiani e chi ha concorso alla Liberazione

L'amministrazione ha voluto celebrare il 25 aprile 2024 deponendo una corona d'alloro al monumento ai caduti per ricordare i partigiani e tutti quelli che hanno concorso a rendere libera l'Italia. Il semplice momento si è svolto con le rappresentanze del gruppo Alpini di Muzzano e del nucleo aeronautica Valle Elvo, tra le reti del cantiere presente in piazza parrocchiale, tanto che è stato facile il parallelismo, per il quale dobbiamo ricordarci che la stessa democrazia e la Repubblica in cui viviamo sono da considerarsi dei cantieri sempre aperti, ove ognuno di noi deve apportare il proprio contributo per dar loro solide basi e manutenzioni costanti.