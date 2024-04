A 24 anni è presidente della Pro Loco, cambio della guardia a Tavigliano

Si dice spesso che tra i giovani manchi l'inventiva e il senso di responsabilità. Non accade a Tavigliano, dove nei giorni scorsi la Pro Loco ha nominato il nuovo presidente: si tratta di Emanuele Fantoni, 24 anni, che prende il posto di Renzo Zorzi, alla guida dell'associazione per circa 22 anni.

“Il bilancio di questi anni è più che positivo – confida Zorzi – Siamo stati inclusivi e abbiamo rafforzato i legami di collaborazione con Comune, associazioni locali e realtà prossime al nostro paese. Il periodo Covid non è stato facile, ci ha messo a dura prova ma ne siamo usciti ancora più forti e uniti. Un consiglio al mio successore? Non ne ha bisogno, seguirà la sua strada”.

Accanto al neopresidente si affiancherà un nuovo direttivo: ai confermati consiglieri Alessandro Lamantia e Serena Beltrami, si aggiungono Alberto Acquadro e Gabriele Minichiello. Segretaria sarà Veronica Mazzia, la cassiera Michela Vaglio Agnes e il vice Fabio Petillo.

“Innanzitutto un ringraziamento al nostro Renzo – sottolinea Fantoni - Se siamo arrivati qui è soprattutto grazie a lui che, con la sua diplomazia e voglia di fare, ha costruito tutto quello che abbiamo oggi. Sento il peso della responsabilità ma ho bene in testa ciò che voglio portare a Tavigliano. Sarà un mandato all'insegna della continuità ma con qualche novità all'orizzonte. Ora dobbiamo solo prepararci per Rioni in Festa, un appuntamento sempre molto sentito dalla comunità”.