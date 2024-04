Foto d’archivio e i mestieri d’un tempo: nella Valle di Andorno la portatrice di pietre

L’immagine di oggi è del fotografo Giovanni Varale (1859-1921) e ritrae una delle donne che trasportavano pietre nella Valle di Andorno.

La gerla, il cesto intrecciato che la donna porta sulle spalle, era in anni non troppo lontani un mezzo comunemente utilizzato per il trasporto. Di vimini o legno intrecciato, aveva forma di tronco di cono, aperto in alto e munito di due lacci per poter essere caricato sulle spalle. Era usato per lo più dalle donne per il trasporto di materiali diversi, dal fieno, agli ortaggi, alle fascine o pezzetti di legno usati per accendere il fuoco nel camino.