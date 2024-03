Fondimpresa, Chiorino a Roma: “Abbiamo bisogno di una formazione puntuale e mirata”

“Ritengo la collaborazione tra pubblico e privato fondamentale. Lo è sempre, ma soprattutto in una fase delicata di transizione del mondo del lavoro credo che la sinergia tra regioni e sistema di fondi italiani assuma un’importanza ancora maggiore”. Lo ha affermato Elena Chiorino, assessore al Lavoro della Regione Piemonte, ospite all’evento di Fondimpresa “Fare formazione, fare lavoro. Visione, opportunità, strumenti”. Al convegno ha partecipato anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone e il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, l’onorevole Walter Rizzetto.

“Abbiamo bisogno di investire in una formazione che sia puntuale e mirata, che possa andare a vantaggio di imprese e lavoratori. Per farlo serve che tutto il sistema si metta in sinergia, usi le risorse in modo mirato e sia in grado di metterle a disposizione velocemente. Oggi il tempo è una variabile fondamentale che non dobbiamo sottovalutare” ha concluso l’assessore.