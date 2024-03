Gare e sfide al Golf Club Cavaglià, ecco i vincitori FOTO

Il primo weekend di primavera si è aperto sabato al Golf Club Cavaglià con la “Dream Team Golfers 24 By Ceramica Derby”, gara louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche che ha visto al via 42 team. Nel lordo si sono imposti Marco Spigolon/Leonardo Angiulli con 41 punti. Nella classifica netta vittoria di Diego Platini/Alessandro Caffi con 44 seguiti da Giancarlo Magnani/Rohan Jay Silva sempre con 44 e Daniele Tonso/Mauro Ariel Blanc con 42. Prima coppia mista Nina Klein/Tommaso Falla con 42. Primi Dream Team Golfers Massimo Stesina/Edoardo Ramella 40.

Domenica ha preso il via dal Golf Club Cavaglià il circuito #GolfPassion Pareus Beach Resort Tournament (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha qualificato per la finale nazionale diretta al Prà delle Torri Golf Caorle Il 1° lordo e il 1° netto delle 3 categorie. Oltre 90 i partecipanti.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Alberto Schellino Cavaglià punti 33, 1° Netto Marco Librasi Cavaglià 39. 2° Netto Giancarlo Andreotti Settimo 38. 2a categoria: 1° Netto Andrea Pistone Primule 44, 2° Netto Cristiano Bongianino Cavaglià 42. 3a categoria: 1° Netto Piero Rotoni Idea Verde - Hollysport 41, 2° Netto Michele Castiello Orsini 41. 1° Ladies Daniela Magni Cavaglià 39. 1° Seniores Roberto Fere Cavaglià 40. Nearest to the pin femminile buca 9 Cristina Ferla Cavaglià m. 4,68. Nearest to the pin maschile buca 9 Luigi Pautasso Cavaglià m. 1,22.

Sono due gli appuntamenti agonistici previsti nelle festività pasquali al Golf Club Cavaglià. Sabato si giocherà la tappa del circuito Green Pass Card Trophy (Stableford, 18 buche, 3 categorie).Lunedì ritorna la classica Louisiana di Pasquetta by InBarcaTo con la grigliata a seguire (shot gun ore 11,15 - 18 buche a coppie louisiana medal). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.