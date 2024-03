Cossato, 75mila euro per nuovi giardinetti in via Milano con riqualificazione area verde di Lorazzo

A breve partiranno i lavori per la realizzazione di nuovi giardinetti a Cossato. Sorgeranno in via Milano, in uno spazio pubblico, con la posa di giochi per i più piccoli. A questi, si aggiungerà un intervento di riqualificazione dell'area verde attrezzata di Lorazzo.

L'importo complessivo è di circa 75mila euro di fondi comunali. L'opera avrà inizio nei primi giorni del mese di aprile. “Un'iniziativa che conferma l'attenzione di questa amministrazione verso le famiglie e le frazioni di Cossato – commenta il sindaco Enrico Moggio – Inoltre, diamo una soluzione immediata ad un'area densamente popolata da giovani ma ancora priva di un'area giochi attrezzata”.