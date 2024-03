Pugilistica Biella Boxe al 1° criterium giovanile regionale: i risultati biellesi.

Hanno partecipato in 11 i giovanissimi della Pugilistica Biella Boxe che, fra i 5 e i 13 anni, sono stati guidati dal loro maestro Vincenzo Frascella, al 1° Criterium giovanile regionale (ce ne saranno dieci) organizzato dal Comitato piemontese della Federazione pugilistica italiana.

La squadra biellese si allena negli spazi della palestra Fit For You di via Friuli 9/a a Biella e lo scorso anno ha conquistato un ottimo secondo posto regionale e un tredicesimo nazionale su 600 società che si occupano di tale settore. Gli iscritti sono stati ben 118, in rappresentanza di undici società piemontesi. Le gare, effettuate a seconda delle fasce di età (Cuccioli dai 5 ai 7 anni, Cangurini 8 - 9 anni, Canguri 10 – 11 anni, Allievi: 12 – 13 anni) rappresentano attività ludico-motorie individuali e a coppie con circuiti, gare di velocità, confronti sul ring (ovviamente senza contatto), salto della corda, lavoro al sacco e via discorrendo.

La coppia della Pugilistica Biella Boxe composta da Nathan Gamarra (campione italiano di categoria 2023), insieme al nuovo compagno Leonardo Bagatin (figlio di Simone, probabilmente il miglior pugile della storia biellese), si è aggiudicata il primo posto di categoria per i Cangurini. Ottima anche la coppia formata da Nicolò Panseri e Stefano Signoretto nei Canguri che ha conquistato un’ottima medaglia di bronzo dietro alle prime due coppie di Valenza (116,75) e Galliate (116,50) solo per pochi decimi (i due biellesi hanno ottenuto un 116,25 come punteggio). Ottimo piazzamento anche per Thomas Fierro, Youssef Moujjane, Simone Lardo, Assia Fierro (già campionessa regionale lo scorso anno nello “sparring IO”), Noha Barone, Alex Elia e Jacopo André Sist.