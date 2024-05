Grande successo per Biella Gioca In Giro, FOTO

Grande successo per Biella Gioca In Giro

Sabato 11 maggio si è tenuta la seconda edizione di Biella Gioca In Giro, un format progettato e fortemente voluto dal gruppo Commercio Turismo e Ristorazione di CNA Biella. 27 Associazioni del territorio coinvolte che hanno permesso a bambini e famiglie di mettersi in gioco e sperimentare dalle più conosciute pratiche sportive ai tradizionali giochi giganti in legno.

Una grande novità è stato appunto il Ludobus Legnogiocando, che ha trasformato piazza Martiri in un campo ludico-educativo in grado di coinvolgere chiunque.

Biella è stata letteralmente invasa da via Trento a Via Trieste, da Piazza Martiri a Piazza Adua: un vero girotondo per la città a caccia di nuove prove per completare la medaglia e riuscire a fare la foto sul posto più alto del podio.

I commercianti aderenti all’iniziativa sono stati attori protagonisti di questa edizione, con le loro bandierine targate CNA, hanno permesso alle famiglie di poter ritirare la medaglia ma soprattutto hanno speso tempo e dedizione per la buona riuscita di questa edizione, ed è per questo che “ci sentiamo in dover di ringraziare il commercio cittadino che da anni lavora con CNA per lo sviluppo della nostra città ed ha accolto con rinnovato favore le proposte della nostra Associazione; la parte commerciale è imprescindibile, fondamentale per mantenere viva e attrattiva Biella: avere dei bei negozi, delle belle vetrine non è bello e gratificante solo per i biellesi, ma serve anche a portare in città visitatori e turisti” queste le parole della Direttrice di CNA Biella - Valentina Gusella.

Anche per quest’anno attori indiscussi, graditi da tutti, grandi e piccini, sono stati i due trenini che hanno permesso di collegare l’intero centro cittadino, perché non dobbiamo dimenticarci che Biella è una piccola città con un grande centro e quando è chiamata a riempire strade e piazze, non si tira in dietro.

Il Presidente CNA Biella Gionata Pirali nel complimentarsi con il Gruppo Commercio Turismo e Ristorazione dell’Associazione non nasconde “il vero obiettivo per il futuro che è quello di fare partire un volano che possa generare nuove idee e progetti, ma è indiscutibile che per il 2024 il lavoro impegnativo svolto, sia stato ampiamente ripagato dal successo riscontrato sabato scorso: i commercianti, le associazioni ludico-sportive coinvolte, lo staff CNA grazie al supporto degli Alpini di Biella, dei Protectors e con il patrocinio del Comune di Biella, hanno sicuramente messo a segno un punto decisivo per il bene della città e della comunità”.