Rugby, BRC: tutti i risultati del fine settimana

UNDER 18

12.05.24 Amatori & Union Milano v Biella Rugby 24-31 (14-19)

Marcatori. Mete: Besso (2), Chiorboli, Pavesi, Castello. Trasformazioni: Salussolia (2), Fusaro.

Biella Rugby: Meneghetti; Pagliano (43’ Defilippi), Pavesi, Castello, Rava; Salussolia (43’ Fusaro), Besso; Trocca, Chiorboli, Rossi; Avanzi (cap.) (62’ Bisio), Buturca; Zavallone (43’ Bredaiol), Grandi (55’ Pacchiarotti), Silvestrini. Non entrati: Mosca e Formigoni.

Emilio Vezzoli, coach: “Prestazione nuovamente positiva da parte di tutto il gruppo che su un campo ostico come quello di Amatori Union Milano riesce a portare a casa i cinque punti e ad esprimere un eccellente rugby offensivo, senza farsi trascinare dal nervosismo della squadra avversaria. Pronti per la trasferta insidiosa a Grugliasco”.

UNDER 16

12.05.24 Amatori Genova v Biella Rugby 44-26

Marcatori. Mete: Grillenzoni (3), Baiguera. Trasformazioni: Salussolia (3).

Biella Rugby: Parnenzini; Vitta, Grillenzoni, Baiguera, Deni; Salussolia, Bocchino (cap.); Vatteroni, Rebecchi, Calgaro, Borio; Sergio, Rossi, Ferro, Protto. A disposizione: Apollonio, Zavarise e Gnesotto.

Edo Barbera, coach: “Purtroppo prestazione sottotono dei ragazzi che forse appagati della vittoria del campionato non sono scesi in campo con l’attitudine e la concentrazione giusta per finire al meglio la stagione. Troppi errori e alcune disattenzioni non hanno permesso mai a Biella di essere realmente in partita”.

UNDER 14

11.05.24 Ivrea v Biella Rugby 12-70

Biella Rugby: Gobbi; Di Girolamo, Mercandino, Benedetti, Ruffa; Balducci, Pizzanelli; Ghilardi, Buda, Defilippi; Paggio, Mercandino; Coda Caseia, Bocca (cap.), Girardi. A disposizione: Piazza e Ben Alilou.

Adriano Moro, coach: “La partita con Ivrea conferma un ottimo gioco di squadra che si realizza attraverso la continuità diretta. Vittoria abbondante che ci prepara alla Francia”.

UNDER 14F

11/12.05.24 Torneo Città di Treviso con: Paese, Valsugana, Villorba, CUS Milano, Friuli, Fenici progetto arte

Risultati delle partite di sabato. Cus Milano vs Le Fenici 28-0; Le Fenici vs Valsugana Rugby Padova 0-10; Progetto Arte vs Le Fenici 21-0; Villorba vs Le Fenici 19-0; Forum Iuli vs Le Fenici 7-7.

Risultati delle partite di domenica (a/r). Forum Iuli vs Le Fenici 0-35; Villorba vs Le Fenici 5-14; Forum Iuli vs Le Fenici 0-20; Villorba vs Le Fenici 0-21.

Fabiana Alaimo, coach: “La Rinascita della Fenici, ecco come potremmo riassumere questo torneo. Nel cuore della città di Treviso, si è svolto il torneo annuale dedicato alle giovani ragazze; l'U14 delle Fenici ha vissuto un'esperienza mozzafiato, passando da una giornata di delusioni a una di trionfi indimenticabili. Sabato la squadra ha attraversato un periodo difficile, subendo cinque sconfitte consecutive e ottenendo solamente un pareggio. L'umore era giustamente cupo, e il morale delle giocatrici era sotto pressione. Ma come spesso accade nello sport, le sconfitte sono solo un trampolino di lancio per le future vittorie. Domenica è arrivata la svolta. Con una determinazione rinnovata e un'energia contagiosa, le ragazze sono emerse sul campo pronte a riscattarsi. Con passione e impegno, hanno dimostrato il loro vero valore, vincendo tutte le partite della giornata. È stata una trasformazione epica, paragonabile alla leggendaria fenice che risorge dalle proprie ceneri. Il quinto posto conquistato non è solo un risultato sportivo, ma il frutto di sacrificio, resilienza e spirito di squadra. Noi allenatori siamo orgogliosi della squadra: questo torneo è sicuramente un punto di partenza, siamo pronti e ancora più carichi di energie per costruire una squadra compatta e unita il prossimo anno”.

UNDER 12

12.05.24 a Grugliasco (To) primo posto al torneo Una Mole di Rugby

Chiara Mautino, coach: “La domenica dalla resa dei conti. Dopo la mezza disfatta della trasferta Padovana, i ragazzi a digiuno di rugby "giocato" per quasi dodici giorni, hanno dimostrato ottima determinazione e voglia di riscatto. Comprendendo le capacità di ognuno e mettendosi a disposizione della squadra. Ottimo risultato offensivo con un totale di trenta mete segnate e buon risultato anche a livello difensivo per un totale di sole sei mete subite”.

UNDER 8

12.05.24 a Grugliasco (To) terzo posto al torneo Una Mole di Rugby

Edo Breglia, coach: “Buona prestazione da parte dei nostri orsetti al Torneo della Mole. Grinta, emozioni e un po’ di stanchezza hanno fatto strada ai nostri bimbi per un ottimo terzo posto”.