Il Welfare nel Biellese, si presenta il progetto al Museo del Territorio

Giovedì 28 marzo, presso la Sala Conferenze del Museo del Territorio di Biella, dalle 10 alle 12.30, si terrà la presentazione del progetto "Il Welfare nel Biellese: assistenza, servizi e solidarietà dal Medioevo al XX secolo", tema centrale dell'attività culturale di Rete Archivi Biellesi per l'anno 2024.

Il progetto costituisce la prosecuzione del più ampio sistema progettuale TSB - Tessuto Storico Biellese, quest'anno giunto alla sua settima edizione. L’evento sarà occasione per mostrare le modalità di realizzazione e i contenuti che definiscono il progetto stesso. Ponendosi due obiettivi principali, uno di carattere puramente archivistico e l’altro di valorizzazione, la ricerca vuole non solo mettere in luce una concezione di welfare legata alla filantropia imprenditoriale, ma anche far emergere tutte quelle iniziative locali di carattere più generale, tanto pubbliche quanto private.

L’incontro del 28 marzo è il primo di tre appuntamenti che vedono coinvolta la RAB - Rete Archivi Biellesi su questo tema: il secondo appuntamento in programma è quello di “Archivissima - La Notte degli Archivi” del 7 giugno 2024, mentre il terzo sarà la mostra estiva allestita presso la “Fabbrica della ruota” di Pray. L’evento di giovedì 28 marzo è a ingresso libero e gratuito.