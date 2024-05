Masserano, in arrivo 17 telecamere: saranno all'imbocco della Superstrada e anche a San Giacomo (foto di repertorio)

Garantire la prevenzione dei reati e la sicurezza del territorio. Con questo duplice obiettivo, a Masserano è stato predisposto un progetto per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza. Il piano è stato già presentato al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Biella, Silvana D'Agostino.

Ottenuta l'approvazione, verranno posizionate circa 17 telecamere in 9 punti, verosimilmente entro i mesi di settembre e ottobre. Si parla, ad esempio, di San Giacomo e dell'imbocco della Superstrada che porta al capoluogo laniero ma anche nelle aree più sensibili del paese.

Alcune di queste telecamere saranno dotate del sistema “Targa system” per l'identificazione dei veicoli e la rilevazione di irregolarità, come la mancanza di assicurazione o revisione. La spesa complessiva è di circa 160mila euro, finanziata al 50 per cento dallo Stato.