Un nuovo percorso di eBike Biella...direzione Casto, FOTO

Uscita decisa all'ultimo momento in direzione Casto (era un po' che lo trascuravamo).

A seguire, in direzione prima della Colma e poi del Quadretto tutto più asciutto e scorrevole con solo qualche pozza qual e la.

Optiamo per una salita lungo il lato est del Casto e proseguendo verso Callabiana prima e per il sentiero dei presepi poi. Per arrivare a Pratetto dobbiamo affrontare il solito bel salitone che chiede tutto a gambe e potenza elettrica dei motori.