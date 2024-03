Rhythmic School, Giabardo e Romanini d’argento ad Alba FOTO

Quello appena concluso è stato un fine settimana molto denso di impegni per le atlete della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya. Impegnate ad Alba con la prima prova del regionale FGI LC1 ed LC2 ed a Torino con la seconda prova del campionato nazionale di serie C ZT1.

Andando in ordine cronologico, sabato ad Alba hanno gareggiato in LC1 Ginevra Romanini, fra le allieve 2, esibendosi a cerchio e corpo libero ottenendo un ottimo secondo posto e Ginevra Segatto, fra le allieve 4, impegnata con fune e cerchio classificandosi ottava. Nella giornata di domenica sono scese in campo in LC2 Ilaria Giabardo, fra le junior 3, che effettuando nastro e clavette conquistava la medaglia d’ argento e Ginevra Viana, nelle allieve 4, che con palla e nastro si classificava settima.

Sempre domenica, presso il palazzetto dello sport della Sisport a Torino, si è disputata la seconda prova del campionato di serie C. La squadra della Rhythmic School composta da Giulia Sapino al cerchio (26,500), Elena Pavanetto alla palla (23,500) , Ginevra Bravaccino alle clavette (22,700) e Noemi Sgueglia al nastro (22,250) ha totalizzato un punteggio complessivo di 94,950 classificandosi al diciassettesimo posto, confermando il piazzamento della prima prova.

Hanno accompagnato le ginnaste in gara Arianna Prete ad Alba, soddisfatta delle prove delle sue atlete, e Tatiana Shpilevaya, Monica Olivero e Mariia Nikitchuk a Torino che commentano la prova della squadra di serie C: “Purtroppo le nostre ginnaste non si sono espresse al meglio anche se , comunque, siamo riuscite a mantenere la stessa posizione di classifica della prima prova, effettuata presso il Pala Candelo. Occorre dire, non per cercare delle facili scusanti, che l’organizzazione della competizione era piuttosto deficitaria e che la pedana di gara era veramente in pessime condizioni, questo non ha permesso alle ginnaste in gara (tutte ovviamente) di potersi esprimere al meglio delle loro potenzialità, infatti moltissimi sono stati gli errori commessi dalle squadre in pedana. Siamo comunque nel primo terzo della classifica e con una squadra giovane come la nostra è un’ottimo risultato. Stiamo facendo esperienza ed appena avremo più ore di lavoro potremo aspirare a posizioni di classifica più nobili anche in questo campionato”.

Il prossimo week end vedrà la Rhythmic School impegnata con un nutrito gruppo di atlete a Cuneo e ad Alpignano, per la partecipazione alle prove regionali di ginnastica Ritmica di due diversi enti di promozione sportiva.