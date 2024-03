A Donato torna il SerraMontiTrail

Domenica 17 marzo a Donato si corre il SerraMontiTrail, gara podistica competitiva tra la Serra e le prime alture di Donato.

Due le distanze che saranno proposte ai runners: 10 e 17 km per gli amanti dello sterrato.

Per chi preferisce sarà anche possibile partecipare alla camminata a passo libero sul percorso da 10 km. Amici pelosi ben accetti.

Iscrizioni su irunning.it entro VENERDÌ 15 MARZO oppure in loco la domenica mattina. Grazie per la disponibilità. Saluti. Emanuela Alciati per Asd Gs Donato.