Pallavolo, impegno importante per la Bonprix TeamVolley, arriva Bellusco

Impegno decisamente difficile per il Bonprix TeamVolley. Domani, Sabato alle 20.30 a Lessona , le biancoblù ospiteranno la Polisportiva Bellusco, terza forza nel girone di Serie B2 nazionale. All’andata in terra brianzola, fu un 3-0 netto.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Bellusco è un problema: affrontiamo una delle "magnifiche 4" del girone, che ha già vinto per 3-0 ben dieci gare fino ad ora e - tra queste - va conteggiata la gara d'andata, dove abbiamo sprecato le poche occasioni a disposizione nel primo e terzo set e non ci abbiamo capito nulla nel secondo. Si sono rilanciate dopo lo scontro diretto perso con Novate con quattro vittorie consecutive e ovviamente sarà una gara tosta. Hanno un attacco pesante, con esterni dotati di quasi tutti i colpi, centrali con caratteristiche diverse tra loro ma offensivamente difficili da fronteggiare, mani che fanno ombra a muro, una squadra che sbaglia pochissimo in ricezione e che ha aggiunto un paio di effettivi importanti rispetto alla gara di fine ottobre. Concedono qualche possibilità con il numero di errori in battuta e qualche imprecisione in attacco. Noi dovremo avere la determinazione per reggere l'urto difensivamente e per forzare dei loro errori gratuiti, fare una prestazione di livello in battuta per non concedere cambio palla facile ed essere lucide in attacco per non agevolare il loro muro. È un'altra “gara-termometro” della nostra voglia di lottare e mi aspetto un riscontro estremamente diverso da quello di Monza».

Aggiunge la centrale Giulia BONINI: «Affronteremo un avversario abbastanza forte, la terza in classifica, che purtroppo arriva in un momento poco sereno per la squadra. Stiamo avendo delle difficoltà ad esprimerci al 100% durante le partite, nonostante gli allenamenti siano mirati a correggere i nostri punti deboli. Poi si sono anche aggiunti una serie di problemini fisici che hanno coinvolto tutta la squadra. Tornando alla partita contro Bellusco, abbiamo già cominciato a prepararla da martedì. Se riuscissimo a giocare al massimo delle nostre possibilità, può diventare una partita interessante e divertente. Ci auguro di ricominciare ad esprimerci al meglio e poter tornare a divertirci».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2

Sabato 2/3, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Polisportiva Bellusco

Serie D

Sabato 2/3, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Balamunt Minimold

Under18

Domenica 3/3, ore 18. Palasport di Lessona (BI)

Quarti di finale – Ritorno

GENERALI TEAMVOLLEY – Sammaborgo U18 Eccellenza T

Under13

Sabato 2/2, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Sammaborgo U13