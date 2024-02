Piogge intense in Piemonte, è ancora allerta gialla

A partire da domenica 25 febbraio, precipitazioni persistenti e via via più intense, hanno interessato in maniera diffusa la regione, come non capitava ormai da maggio dello scorso anno.

Negli ultimi tre giorni i valori di pioggia cumulata maggiori si sono registrati nell’Alessandrino dove alcuni pluviometri hanno superato i 120 mm: Capanne Marcarolo (AL) 135.9 mm, Lavagnina Lago (AL) 123.4mm e diversi altri hanno registrato valori oltre i 100 mm Ovada (AL) 118.8mm, Ponzone Cimaferle (AL) 114mm, Bric Castellaro 112.6 mm. Anche nel Torinese e nel Cuneese si sono avute cumulate importanti, di circa 100 mm: Piano Audi (TO) 114.6mm, Talucco (TO) 108.4mm, Luserna S.Giovanni (TO) 100 mm, Barge (CN) 113 mm, Roccaforte Mondovì (CN) 105 mm. A nord del Po, nel Novarese si sono registrati valori significativi tra i 70 e i 90mm con un massimo a Novara di 112.1mm.

Altrove comunque i quantitativi sono stati importanti compresi tra 60 e 90 mm. Le nevicate, proseguite durante tutta la giornata di ieri sull’intero arco alpino, hanno interessato maggiormente i settori meridionali e occidentali, mentre sono state di debole intensità sull’alto Piemonte. La quota neve si è mantenuta più bassa sul Cuneese dove nella serata, durante la fase più intensa, ha raggiunto i 400m nel Monregalese, gli 800-1000m sui settori occidentali e i 1100-1300m su quelli settentrionali, per poi rialzarsi ovunque di circa 400-500m.

“Nelle ultime 24 ore – scrve Arpa - abbiamo misurato quantitativi di nuova neve pari a: 25-35 cm su Alpi Liguri, 35-45cm su Alpi Marittime; 25-40 cm su Alpi Cozie Sud; 30-50 cm su Alpi Cozie Nord con punte superiori a 60 cm in Val Pellice; 30-60cm su Alpi Graie con i massimi raggiunti nelle Valli di Lanzo; 20-35 cm su Alpi Pennine e infine 10-15 cm su Alpi Lepontine. Da inizio evento, in poco più di 24 ore sono stati cumulati diffusamente 70-100cm di neve al suolo, nonostante l’assestamento del manto nevoso soprattutto a quote di bassa e media montagna, sia per il riscaldamento sia per gli eventi di pioggia su neve. Sono già state segnalate valanghe sia a lastroni che a debole coesione che, in alcuni casi, hanno raggiunto quote basse ed è ancora attesa una diffusa attività valanghiva spontanea, che potrà interessare la viabilità di fondovalle e i percorsi turistici e forestali oltre i 1500-1700m”.

Alla luce di ciò il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio valanghe su tutta la fascia pedemontana occidentale (zone B,C ,D,E) e sull’alto Tanaro (F) per la giornata di oggi e per domani, sulla Val Sesia (B) solo per oggi. Fenomeni meno probabili dalla seconda parte della giornata di domani.