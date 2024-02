L'Alchimista lascia Biella e cambia volto dopo 12 anni: “Scelta difficile, ora una nuova avventura”

“Chiariamo subito una cosa. L'Alchimista non chiude: c'è, esiste e continuerà ad esserci. Lascia soltanto Biella per soddisfare appieno la domanda che da anni riceviamo, con uno spazio esterno adeguato e un interno ancor più spazioso e accogliente”. Parola di Michele Orsalla, 36 anni, titolare di uno dei ritrovi notturni della movida biellese più apprezzati dalle nuove generazioni.

Era il 2012 quando aprì un nuovo locale in via Tripoli, a due passi dal centro storico della città. Un luogo che, nel corso degli anni, si è fatto conoscere per la qualità dei suoi drink, oltre che essere un vero e proprio rifugio per i nerd e gli amanti dei giochi da tavolo. “L'inizio non è stato facile – ammette - Ho dovuto lavorare sodo, impegnarmi al massimo per ritagliarmi uno spazio tra i locali di Biella. Alla fine, la dedizione, la passione hanno portato ad ottimi risultati. Di questo ringrazio tutti coloro che hanno percorso insieme a me questa strada”.

L'ondata dei ricordi è davvero inarrestabile, come racconta lo stesso Orsalla: “Ogni millimetro di questo posto mi riporta alla mente episodi e momenti davvero indimenticabili. È una memoria condivisa con le persone che l'hanno vissuta assieme al sottoscritto. In questo momento, ripenso solo al mio gatto, Vega, divenuto simbolo dell'Alchimista: un trovatello che riuscì a darmi la forza, la pazienza e quella dose di positività per meglio affrontare le sfide del domani”.

Come ad esempio, il Covid e il conseguente periodo del post lockdown. “In particolare, il tempo del Green Pass – sottolinea – Un momento complesso da gestire, specialmente a livello tecnico e personale. Poi, ovviamente, sono avvenuti altri episodi spiacevoli che, col tempo, sono diventati esperienze e tesori da conservare”.

Allo stesso modo, sono stati numerosi gli sms di amici e clienti che, in queste ore, hanno inviato parole e pensieri di toccante sincerità. “Sono rimasto commosso – confida – Non mi aspettavo una così vasta rimostranza d'affetto. Sono stati messaggi 'chirurgici', legati ad un particolare momento della mia vita. Ringrazio tutti dal profondo del cuore”.

Ora, inizia una nuova avventura, come spiegato dall'alchimista Orsalla: “Ci ho riflettuto molto ma era giunto il tempo di cambiare e scrivere un nuovo capitolo. Mi sento un treno merci, in termini di emotività e motivazioni. Aprirò allo Sportec Center di Gaglianico entro la metà del mese di aprile, salvo imprevisti. Sarà un locale rinnovato, più grande, così da soddisfare la sempre maggior richiesta di tavoli, con un'area verde esterna rivolta alla stagione estiva”.