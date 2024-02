Cittadellarte Fashion B.E.S.T. con Camera Nazionale della Moda Italiana alla Milano Fashion Week febbraio 2024

Il primo progetto, "FASHION FOR PLANET", che si terrà il 22 febbraio 2024 (orario 11.00-17.30) durante il terzo atto di "Fashion for Planet - Parlamento Aperto" presso Palazzo Giureconsulti Sala Parlamentino, promette un'esperienza immersiva senza precedenti. In collaborazione con il GARN (Global Alliance for the Rights of Nature), Cittadellarte Fashion B.E.S.T. trasforma la Sala Parlamentino in un santuario naturale, in cui i visitatori si trovano immersi in vari ambienti naturali. Attraverso una fusione di suoni della natura e voci umane, l'evento invita alla partecipazione attiva e alla riflessione su come la moda diventa espressione artistica emozionale per promuovere un dialogo profondo con il pianeta e la natura stessa. L'installazione sottolinea l'importanza di riconoscere la connessione intrinseca tra gli esseri umani e il resto della vita sulla Terra, come fossero una cosa unica, invitando tutti a prendere parte a una conversazione globale. Il secondo evento, "FASHION TO RECONNECT", in programma per il 25 febbraio 2024 (orario 10.30-18.30) presso Palazzo Giureconsulti Sala Colonne, porterà in primo piano una selezione esclusiva della mostra. "FASHION TO RECONNECT" trae ispirazione dal nuovo equilibrio dinamico del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto e si propone di trasformare abiti e oggetti di moda in autentiche opere d'arte. Questi capolavori non solo incarnano la bellezza estetica, ma anche la responsabilità sociale, servendo come strumenti per sensibilizzare verso un cambiamento positivo nel mondo. La selezione dei materiali e dei processi, oltre alla stessa percezione della creazione, diventano catalizzatori per una trasformazione virtuosa nel settore della moda. Curato da Tiziano Guardini, conscious creative director e membro del collettivo Fashion B.E.S.T., l’evento presenta una collaborazione tra designer, imprenditori, brand e artisti, che si riconnettono con la natura per creare un rapporto armonico e sostenibile.

L’allestimento è curato da GuardiniCiuffredaStudio, anch’esso parte del collettivo Fashion B.E.S.T. Entrambi gli eventi incarnano l'impegno di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto verso un futuro più consapevole e armonioso, in cui la moda diventa un mezzo per la trasformazione positiva della società e del pianeta. Un’opportunità da non perdere per essere parte di questa rivoluzione nella moda e nell'arte.