Biella Riva, Focus Quartieri: Rodighiero Gioielli, una storia iniziata nel 1950 col primo laboratorio di oreficeria e orologeria VIDEO

Una storia di famiglia

Nella piccola e caratteristica cittadina di Biella Rodighiero è un nome che tutti conoscono, legato ai preziosi, alle cose belle, alle cose sofisticate.

Una storia iniziata nel 1950. Sono gli anni spumeggianti della ripresa economica del nostro paese quando Franco Rodighiero apre il suo primo laboratorio di oreficeria e orologeria.

L’estro creativo non manca e l’arte del mestiere, appresa presso una storica bottega del borgo, viene finalmente messa in pratica coronando un sogno e una passione per gli orologi maturata fin da bambino

Dal primo laboratorio ad oggi

La prima gioielleria Rodighiero apre nel quartiere Riva di Biella e l’attività viene svolta insieme alla moglie Linda, donna di grande energia ed entusiasmo. Da quel momento la crescita è vertiginosa e il negozio si sposta prima in Piazza San Giovanni Bosco e poi, nel 1972, in Via Italia 71.È il 1974 quando Franco purtroppo viene a mancare e in gioielleria prendono il suo posto i figli Marco e Filippo. Passano pochi anni e anche la moglie di Marco, Caterina, entra a lavorare in negozio insieme ad altre 4 persone.Dal 2002 i nostri clienti ci trovano nei moderni locali di via Italia 66: un luogo accogliente che ormai tutti riconoscono come il punto di riferimento della zona per chi è in cerca di un regalo prezioso per una persona speciale o per se stessi!

Innovazione sempre

Rodighiero si occupa da sempre di progettazione e riparazione di gioielli di ogni foggia all’interno dei propri laboratori, oltre alla vendita dei migliori marchi nazionali e internazionali.“Scegliamo per voi i migliori gioielli, doniamo intense emozioni.”Forti della propria competenza e della propria passione per il settore, anche nei momenti peggiori, quando il centro di Biella inizia a spopolarsi, e quando non sembra il momento di crederci, Marco e il suo team continuano a investire nella propria attività, lavorando sempre con dedizione per i propri clienti.Per prima cosa ingrandendo gli spazi, che ora sono raddoppiati con l’arrivo nel 2016 del nuovo shop Pandora, dall’arredo più fresco, abbinato ad altri marchi come Swatch, attuali e in grande crescita.I locali sono oggi innovativi, diversi da quelli che normalmente caratterizzano le classiche gioiellerie. Infatti, Marco e sua moglie credono fermamente nell’importanza del restare al passo con i tempi, nel sapersi evolvere e ascoltare le esigenze del mercato e dei clienti.

Dal classico al moderno, con empatia

Le pietre e perle preziose che utilizzano nella creazione dei gioielli sono direttamente importate dai paesi di origine. In negozio si possono trovare non solo gioielli eleganti e preziosi, ma anche le marche più rappresentative e una selezione esclusiva di gemme (diamanti, smeraldi, rubini, zaffiri).

Non solo gioielli

E ancora, in uno spazio dedicato, si trova anche un ampio assortimento di articoli in argento, da quelli classici e tradizionali a quelli più moderni e contemporanei, selezionati fra le più importanti aziende del settore, senza trascurare una ricercata esposizione di argenti d’epoca. Gli articoli sono adatti ad ogni occasione: regali di nozze, nascite, battesimi, regali aziendali, per la casa e un esclusivo servizio di confezionamento bomboniere. Molto attenti alla scelta dei prodotti proposti, frutto di un’accurata analisi per cercare di offrire il meglio dell’offerta di mercato. Tutti gli oggetti che oggi creano e propongono hanno un gusto contemporaneo, sempre di altissima qualità e sono offerti insieme a una consulenza professionale mai scontata: l’empatia che si crea con i clienti, infatti, è proprio quello che li fa tornare da noi ancora e ancora, creando un saldo rapporto di fiducia che altrove è difficile trovare.

Professionalità fa rima con sincerità. Quello che ci contraddistingue è il cercare sempre di guidare i Clienti verso la soluzione alle loro aspettative, donando un consiglio di stile ed eleganza, con quella professionalità che fa’ rima con sincerità. Questa positiva predisposizione verso il Cliente negli anni ha permesso a Rodighiero di crescere e attirare sempre nuovi Clienti.

Rodighiero Gioielli è in via Italia, 66 - Tel. 015 23818

