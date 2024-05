Giro d'Italia, il Cappellificio Biellese 1935 realizza dal vivo l'edizione limitata di 10 cloche "la vie en rose"

Cappellificio Biellese 1935, in occasione del passaggio del 107° Giro d'Italia con la seconda Tappa con arrivo a Oropa, partecipa al Giro d'Impresa con un'iniziativa inedita: l'edizione limitata di 10 cloche "la vie en rose". La speciale collezione verrà realizzata "dal vivo" nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 maggio così da poter mostrare ai visitatori come viene realizzato un cappello in tessuto.

La limited edition dal cuore innovativo

Questa Limited Edition nasconde inoltre un cuore innovativo. All'interno dell'etichetta si trova infatti la tecnologia blockchain, che si attiva al semplice contatto con uno smartphone, mostrando la storia del brand e le caratteristiche del prodotto, garantendone inoltre la sua unicità assoluta.

La tecnologia è stata sviluppata dall'azienda milanese Vanilla Rocket che dal 2018 integra la tokenizzazione in moderne strategie di marketing e dona superpoteri ai prodotti fisici.

Le iniziative per il Giro d'Impresa

Nella giornata di sabato 4 maggio si terrà inoltre una masterclass "l'aperitivo italiano" tenuta dal barman torinese Michele Marzella (ore 15.30, prenotazione obbligatoria al +39 393 953 1008) ed a seguire un dj set con pink cocktails in collaborazione con BiYoung.