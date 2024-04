Zegna, nel primo trimestre ricavi pari a 463 milioni di euro, in crescita dell'8%

Ermenegildo Zegna ha annunciato oggi ricavi non auditati di 463,2 milioni di euro per il primo trimestre del 2024, +8,1% anno su anno rispetto ai 428,3 milioni di euro del primo trimestre del 2023 (+10,7% a cambi costanti e -5,3% su base organica[4]).

Ermenegildo "Gildo" Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Ermenegildo Zegna, ha dichiarato: "Chiudere il primo trimestre del 2024 con ricavi in crescita a doppia cifra a cambi costanti è un segnale positivo, viste le sfide che il settore sta affrontando. La nostra crescita in America - anch'essa a due cifre - e il continuo successo della nostra strategia ZEGNA One Brand, sono la conferma che siamo nella giusta direzione. Sono fiducioso delle decisioni che stiamo prendendo per accelerare il controllo diretto del nostro business, in particolare per Thom Browne e per TOM FORD FASHION. Abbiamo inoltre rafforzato il nostro team con nuovi talenti e leadership a tutti i livelli, sapendo quanto le nostre persone siano fondamentali per raggiungere i risultati prefissati. Infine, rimaniamo concentrati sul clienteling e sulla customer experience, che continueranno a rafforzare ulteriormente il valore di lungo termine di tutti i nostri brand.

Un momento significativo del nostro impegno nell’offrire esperienze indimenticabili è stato il lancio dell'Oasi Zegna a Milano, una mostra immersiva, ospitata nella sede del Gruppo durante il Salone del Mobile. Oltre 26.000 persone hanno visitato l’installazione durante la settimana: un indicatore incredibile della forza del marchio ZEGNA.

Guardando al resto dell'anno, abbiamo delineato un percorso chiaro e ben definito. Sono certo che le azioni che abbiamo intrapreso renderanno i nostri marchi ancora più competitivi e ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi di medio termine."